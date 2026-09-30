Patnáct let se o něm pouze mluví, ale do praxe ho zatím žádná vláda neuvedla. Takzvané jednotné inkasní místo, tedy systém centralizovaného výběru daní a pojistného, se má rozjíždět od ledna 2028, a to přesunem vymáhání nezaplacených pohledávek z pojišťoven a sociální správy na finanční úřady.

Právě to se ale vůbec nelíbí soudním exekutorům, kterým dnes tyto instituce část nezaplacených pohledávek předávají. Jejich „odklonění“ na finanční úřady by je tak připravilo o miliardový byznys. Exekutoři se teď proto podle zjištění HN snaží přesvědčit ministerstvo financí, že o peníze v takovém případě přijde i stát. Argumentují tím, že finanční úřady nebudou při vymáhání tak efektivní a v rozpočtu kvůli tomu podle nich mohou chybět až dvě miliardy korun ročně.

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