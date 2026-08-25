Hasiči a policie od časného rána zasahovali u požáru bytu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, 12 z nich se nadýchalo kouře, informovala policie na síti X. Ulice byla neprůjezdná. Zdravotníci ošetřili 11 lidí, které mohli ponechat na místě, jednu ženu převezli ještě ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice, napsala médiím mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Hořelo v bytě v prvním patře. „Ze dvou vchodů domu se samovolně evakuovalo nebo bylo evakuováno celkem 44 osob. Dvanáct z nich se nadýchalo zplodin hoření,“ uvedla policie. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného z okna šlehaly plameny a dům byl zakouřený po schodišti až do vyšších pater. Proto hasiči na místo dorazili s výškovou technikou, řekl ČTK. Bylo potřeba pomocí masek vyvést ze zakouřených prostor 12 lidí.
„Samotné hašení požáru netrvalo dlouho. Nyní je na místě vyšetřovatel, zjišťuje kde a proč hořelo a jak velké jsou škody. Lidé už se postupně mohli vrátit do bytů. Náhradní ubytování je potřeba pro obyvatele bytu nad požárem a my postupně z místa odjíždíme,“ dodal Komosný.
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