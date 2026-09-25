V pondělí Dagmar Havlová zveřejnila, že odkaz jejího zesnulého manžela, prvního prezidenta po pádu komunismu a předního světového dramatika Václava Havla, předává Městské knihovně v Praze. Na Mariánském náměstí před hlavní budovou knihovny odhalila lavičku Václava Havla a odstartovala tak oslavy jeho letos nedožitých 90. narozenin.

V ten samý den se ale odehrál ještě jiný příběh, který s odhalením lavičky i nového nositele práv úzce souvisí. Podle informací HN se totiž původně měla na správě odkazu podílet i Národní knihovna, která s Městskou na velkých projektech spolupracuje. Má totiž větší a v některých ohledech i technicky profesionálnější zázemí. Ministerstvo kultury v čele s Oto Klempířem ale spolupráci zarazilo, kvůli jedné podmínce.

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