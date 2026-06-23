Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedla to v prohlášení, které v úterý poskytla ČTK. Havlová napsala, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu přitom Knihovna Václava Havla potřebuje, aby mohla s tímto jménem pokračovat v činnosti. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje, potřebuje další informace od právního zástupce Havlové.
"Za přirozené bych považovala poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s mým manželem do veřejné instituce, pro jejich trvalou ochranu, profesionální péči a zpřístupnění veřejnosti," uvedla Havlová, která je zakladatelkou knihovny. Pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná vytvořit a dlouhodobě rozvíjet Havlův odkaz, je Havlová připravená jednat o poskytnutí souhlasu s užíváním jeho jména, dodala.
Informaci o odvolání souhlasu Havlové se správní rada podle Duška dozvěděla z médií a následně ji dostala od právního zástupce Havlové. "Náš právní zástupce byl pověřen analýzou tohoto dokumentu a na základě toho v nejbližších dnech zasedne správní rada," řekl Dušek večer ČTK. K rozhodnutí o dalším postupu správní rada potřebuje detailnější komunikaci s právním zástupcem Havlové, dodal Dušek.
Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Poté správní rada rezignovala až na Duška, v dozorčí radě zůstal jen bývalý ředitel knihovny a někdejší český velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš. Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny. Po doplnění členů se správní i dozorčí rada knihovny staly usnášeníschopnými, vedení knihovny ale čekalo právě na poskytnutí osobnostních práv k názvu a práv ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti.
Havlová dříve uvedla, že nová správní rada byla jmenována bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami knihovny. Správu možnosti použití jména Václava Havla předala hned počátkem června Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, upozornila.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.
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