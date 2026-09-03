Je skoro zadarmo a nebude v ní „kukaččí vejce“ předchozí vlády. Tak ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) ve čtvrtek obhajoval před poslanci a veřejností novou „státní kulturní politiku“, která hned po zveřejnění začala budit odpor mezi experty i dalšími ministerstvy. Klempíř odmítl, že by se chystal dokument sám stáhnout, ze středeční schůzky s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem odešel s tím, že má jeho podporu. „Ano, mám podporu pana premiéra,“ uvedl pro HN Klempíř.
Klempíř hájil svoji novou „zadarmo“ stvořenou kulturní revoluci. A mám Babišovu podporu, tvrdí
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