Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Na dotaz ČTK tak reagovala na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý doplnil, že Bradáčová s dalším komentářem vyčká, až bude mít příležitost si Tejce vyslechnout a seznámit se s jeho představami. Tejc v reakci na síti X uvedl, že vláda má jako vrcholný orgán výkonné moci právo určit, co v trestní politice považuje za důležité.
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"Paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry v souvislosti s prosazováním trestní politiky, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií," uvedl Malý. "Zároveň však může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem," doplnil.
Tejc následně sdělil, že Bradáčové už odeslal dopis s usnesením vlády, které stanovuje priority trestní politiky. "Kvituji její vyjádření, že státní zástupci budou postupovat podle všech zásad trestního řízení. Nic jiného jsem ani neočekával," napsal. "Státní zastupitelství je však součástí moci výkonné, byť se zákonem jasně vymezenými zárukami svého postavení," připomněl. Zopakoval, že vláda ani ministr nemohou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech.
"Věřím, že náš cíl je společný: aby pachatelé závažných násilných a sexuálních trestných činů odcházeli od soudu se spravedlivými tresty. A zároveň aby byla důsledně respektována základní práva a svobody, zejména svoboda projevu a právo na nutnou obranu. S paní nejvyšší státní zástupkyní chci o těchto prioritách osobně jednat a hledat cestu, jak je v mezích zákona naplňovat," doplnil ministr. Podle informací ČTK zatím žádný termín schůzky sjednaný není.
Zatímco soudní moc je podle Ústavy ČR nezávislá, soustava státních zastupitelství spadá pod moc výkonnou, tedy pod vládu a ministra. Tejc avizoval, že hodlá Bradáčovou požádat, aby přijala vhodná opatření při sjednocování a usměrňování postupu státních zástupců. Šéfka žalobců by mohla vydat metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy. Ministr by také chtěl, aby sledovala uplatňování vládních priorit v praxi.
Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády Tejc vyjmenoval několik oblastí, které jsou pro kabinet prioritní. Konkrétně chce, aby se státní zástupci odvolávali či dovolávali proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu či týrání zvířat, aby méně stíhali kontroverzní projevy, aby rychleji řešili případy nutné obrany a aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků.
Unie státních zástupců na síti X napsala, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu. "Je však potřeba podotknout, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů, které naplňují orgány justice, včetně státního zastupitelství," uvedla.
Ministrův záměr zkritizovala opoziční ODS. Vzkazovat státním zástupcům, jak mají postupovat, je podle jejího předsedy Martina Kupky ohrožením demokratického rozložení moci.
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