Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit trestní politiky, které v pondělí schválila a které vycházejí z jejího programového prohlášení. Tedy aby se odvolávali proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu či týrání zvířat, méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a aby navrhovali pro podmíněně propouštěné vězně dohled prostřednictvím elektronických náramků. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) to uvedl na tiskové konferenci po jednání kabinetu.
Legislativní proces je podle Tejce v současné Sněmovně zdlouhavý, existují ale i jiné způsoby, jak docílit zohlednění priorit vlády v soudním systému. „Vláda nemůže státní zástupce zavazovat, jak mají konat v konkrétním případě, ale můžeme je seznámit s cíli trestní politiky,“ řekl. Chce tak učinit prostřednictvím nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Zatímco soudní moc je podle Ústavy nezávislá, státní zastupitelství spadá pod moc výkonnou, tedy pod vládu a ministra.
Neskáču, jak Andrej Babiš píská. Ale jako poslanec bych hlasoval také proti jeho vydání, říká Tejc
tep ptd
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