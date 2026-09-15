Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského Deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. To na webu uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v ČR, souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mluvčí nymburské radnice ČTK řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV provádí na základě soudních příkazů na více místech České republiky domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů,“ uvedlo VSZ v tiskové zprávě. Státní zástupce VSZ Pavel Raček na ni odkázal v reakci na dotaz ČTK k dnešnímu zásahu v Nymburce. Bližší informace s ohledem na současnou fázi trestního řízení žalobci neposkytli.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ.

Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová ČTK řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace. Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. „Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím,“ řekla Svobodová.

Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou