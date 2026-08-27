V Česku dál přetrvává riziko využití takzvaných agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. České subjekty byly loni také terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou, aktivity vyvíjeli i hackeři spojovaní s Ruskem. Nebezpečí ohrožení Česka terorismem ale zůstalo nízké, rizikem není ani česká pravicově extremistická scéna. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2025, kterou ve čtvrtek zveřejnila Bezpečnostní informační služba (BIS).
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Počet sabotáží organizovaných z Ruska loni v první polovině roku klesl, ale od druhé poloviny roku trend znovu roste, uvedla BIS. Hrozba se podle ní týká hlavně subjektů zapojených do výroby či distribuce pomoci určené Ukrajině. U žádného z loňských bezpečnostních incidentů v Česku, u nichž se prověřovalo, zda nešlo o sabotážní útok koordinovaný z Ruska či jeho přípravu, se dosud toto podezření nepodařilo spolehlivě potvrdit.
Česko a především jeho diplomacie jsou podle BIS dlouhodobými a pravidelnými cíli kyberšpionážních útoků čínských státních aktérů. Za významný milník označila kontrarozvědka veřejné připsání útoku na českou instituci kybernetickému aktérovi konkrétního státu. Odkazuje přitom na vyjádření z loňského května, ve kterém tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) připsala odpovědnost za útok na systémy ministerstva zahraničí Číně.
Útoky hackerů spojených s ruským státem a tamními tajnými službami byly podle BIS často součástí širších kampaní zaměřených i na další státy a měly hlavně povahu zneužívání technických zranitelností, lidských chyb nebo nedostatků v designu různých autentizačních mechanismů. Vazbu na ruský stát mají také takzvaná hacktivistická uskupení, jejichž nejčastější aktivitou jsou málo sofistikované a relativně neškodné kybernetické útoky typu DDoS, při kterých hackeři zahltí napadený server dotazy. „Tyto banální útoky na české subjekty se opakovaně objevují od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022,“ uvedla BIS.
Proruský TikTok
Kontrarozvědka také zaznamenala před loňskými volbami do sněmovny aktivitu, která šířila antisystémové a proruské narativy na platformě TikTok. „Jednotlivé účty, z nichž většinu bylo možné označit za falešné, byly vzájemně propojeny, a to jak skrze vzájemné sledování, tak prostřednictvím sdílení závadového obsahu,“ popsali. Závažné narušení průběhu voleb ale zpravodajci nezjistili.
Dezinformace v Česku podle BIS šíří převážně přímo Češi, a to s finanční, ideovou nebo politickou ambicí. Zajímaly se o ně ale Rusko a Čína, což někdy přerostlo v podporu či přímou spolupráci. Pokračovala také aktivita informačních kanálů přímo napojených na ruskou administrativu - webu 42tcen.com a telegramového kanálu neČT24.
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Vytipované české akademiky podle zpravodajců využívala loni k získávání citlivých informací i k lepší orientaci v českém prostředí Čína. Vhodní kandidáti jsou často osloveni při jejich studijním pobytu v Číně, prostřednictvím profesní sociální sítě LinkedIn nebo přímo v Česku příslušníky či spolupracovníky čínských zpravodajských služeb. Ti na území Česka podle zprávy dlouhodobě působí zejména pod novinářským a diplomatickým krytím.
V souvislosti s Čínou BIS zmiňuje i snahu získávat informace o konferencích zaměřených na témata takzvaných pěti jedů, zejména Tchaj-wanu a Tibetu. Podle zpravodajců pokračovala i spolupráce české a čínské mediální scény, při níž je čínská produkce distribuována zejména do menších českých médií. Příspěvky se snaží zobrazovat jen pozitivní stránku komunistického režimu, uvedla BIS.
Nízké riziko terorismu
Ohrožení Česka terorismem zůstalo podle kontrarozvědky nízké i přes dynamický vývoj ve světě. Největší hrozbu v oblasti islamistického terorismu představuje podle BIS pro Evropu takzvaný Islámský stát (IS), který se snaží inspirovat své stoupence na kontinentu. Za nejvýznamnější jev v oblasti islamistického terorismu označuje BIS on-line radikalizaci zpravidla mladistvých osob. Českou muslimskou komunitu charakterizuje jako umírněnou.
Pravicová scéna podle BIS nepředstavuje riziko. Rozpadla se na dvě skupiny. První a aktuálně nebezpečnější jsou velmi mladí jednotlivci aktivní především na sociálních sítích, kde shromažďují a šíří různé, často velmi expresivní extremistické materiály, zejména násilného charakteru. Ve druhé skupině jsou osoby ovlivněné tradičním pravicovým extremismem, především starší lidi s dlouhodobějšími vazbami na podobně smýšlející. Ti se již prakticky nevěnují politickému aktivismu a soustředí se hlavně na různé zájmové aktivity, jako jsou boxerské či MMA turnaje nebo hudební pravicově extremistické akce v Česku i v zahraničí, píše BIS.
U umírněné levicové aktivistické scény byl podle BIS dominantním tématem nadále izraelsko-palestinský konflikt. Levicoví aktivisté už v předchozích letech toto téma zcela ovládli, stojí ve výroční zprávě. Jádro protiizraelských aktivit se drželo podle kontrarozvědky především v akademickém prostředí a prostředí sociálních sítí.
Výroční zpráva za loňský rok je poslední, kterou BIS vydala pod vedením Michala Koudelky. Řediteli kontrarozvědky příští rok v únoru vyprší druhé pětileté funkční období. „Jsem hrdý na to, že budu BIS předávat jako službu silnou a respektovanou doma i v zahraničí, jako službu sebevědomou, hrdou a vnitřně konsolidovanou. Podle nezávislých průzkumů má BIS vysokou a stabilní důvěru občanů ČR. Jeden z mých cílů, postavit most důvěry mezi veřejností a BIS, se tak bohatě naplnil,“ uvedl Koudelka.
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