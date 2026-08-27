České subjekty byly loni terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackeři spojovaní s ruským státem a jeho zpravodajskými službami, kteří navíc pokračovali ve využívání tuzemské informační a internetové infrastruktury k útokům na cíle mimo Česko. Ve výroční zprávě za loňský rok to ve čtvrtek uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).
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Česko a především jeho diplomacie jsou podle BIS dlouhodobými a pravidelnými cíli kyberšpionážních útoků čínských státních aktérů, přičemž loňský rok nebyl výjimkou. Za významný milník nicméně kontrarozvědka označila veřejné připsání útoku na českou instituci kybernetickému aktérovi konkrétního státu. Odkazuje přitom na vyjádření z loňského května, ve kterém vláda Petra Fialy (ODS) připsala odpovědnost za útok na systémy ministerstva zahraničí Číně.
Útok postihl neutajovanou síť ministerstva zahraničních věcí a cílil podle BIS na zisk zájmových informací pro Čínu. „Trval minimálně od roku 2022 a skončil v červenci 2024 implementací nezbytných mitigačních protiopatření. České bezpečnostní instituce spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost byly schopny určit zodpovědnost za útok s vysokou mírou jistoty,“ uvedla BIS.
V Česku byli loni nadále aktivní i hackeři spojení s ruským státem a tamními tajnými službami, dodala BIS. „Kybernetické útoky na české subjekty byly často součástí širších kampaní zaměřených i na další státy a měly i nadále především povahu zneužívání technických zranitelností, lidských chyb nebo nedostatků v designu různých autentizačních mechanismů,“ stojí ve výroční zprávě.
Vazbu na ruský stát mají také takzvaná hacktivistická uskupení, jejichž nejčastější aktivitou jsou málo sofistikované a relativně neškodné kybernetické útoky typu DDoS. Při takovém útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, čímž ho vyřadí z provozu. „Tyto banální útoky na české subjekty se opakovaně objevují od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022,“ uvedla BIS. V posledních letech se k nim přidávají i oportunistické útoky na nezabezpečené nebo neadekvátně zabezpečené lokální technické provozy, kdy útočník mění parametry systému, například čerpadel či kotlů.
Ruské hacktivisty podle BIS nelze považovat za organicky vzniklé volné kolektivy osob s podobným světonázorem. Nejsou nezávislí na ruské státní moci. „Přestože jejich role spočívá především v získávání pozornosti pro hybridní působení Ruska v mediálním prostoru, opakované útoky způsobují v jednotlivých případech vedle nepříjemností sice malé, ale v součtu nezanedbatelné škody,“ shrnula kontrarozvědka.
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