Před rokem ministerstvo pro místní rozvoj spustilo jako první ze státní správy pilotní projekt na odhalování chyb a slabých míst v informačních systémech. Takzvaný bug bounty program nabízí odměnu těm, kdo odhalí nějaké zranitelné místo například v databázi nebo webové aplikaci. Ministerstvo si první rok pochvaluje jako úspěšný. Podle expertů by však program potřeboval vyšší rozpočet na to, aby se dalo hovořit o úspěchu v podobě zvýšené kybernetické bezpečnosti.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kolik vyplatilo ministerstvo etickým hackerům.
  • Jak resort hodnotí první rok programu.
  • Jak to vidí experti.
  • Přidají se ostatní resorty?

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.