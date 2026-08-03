Před rokem ministerstvo pro místní rozvoj spustilo jako první ze státní správy pilotní projekt na odhalování chyb a slabých míst v informačních systémech. Takzvaný bug bounty program nabízí odměnu těm, kdo odhalí nějaké zranitelné místo například v databázi nebo webové aplikaci. Ministerstvo si první rok pochvaluje jako úspěšný. Podle expertů by však program potřeboval vyšší rozpočet na to, aby se dalo hovořit o úspěchu v podobě zvýšené kybernetické bezpečnosti.
Co se dočtete dál
- Kolik vyplatilo ministerstvo etickým hackerům.
- Jak resort hodnotí první rok programu.
- Jak to vidí experti.
- Přidají se ostatní resorty?
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