Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před týdnem pohrozil, že soukromé a církevní školy přijdou o dotace, po pondělním jednání vlády už ale veřejnost uklidňoval, že plošné škrty na pořadu dne nejsou. V rozpočtu ministerstva školství ale stále chybí tři miliardy korun na jejich financování v příštím roce. „Situaci analyzujeme a budeme o tom dále jednat,“ dodal premiér.
Přestože rušení či výrazné krácení dotací pro soukromé školy ministerstvo školství i experti odmítají, zároveň přiznávají, že současný systém není nastaven úplně férově a prostor pro jeho úpravu tady je. Existuje pro to několik variant.
Co se dočtete dál
- Jak funguje systém financování soukromých škol.
- Proč se Andrej Babiš trefoval do PORG
- Jaké úpravy systému se diskutují, kolik by se ušetřilo a co by to znamenalo pro jednotlivé typy škol?