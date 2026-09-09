Školství v Česku podle experta PAQ Research Karla Garguláka nikdo neřídí. Nestanovujeme pro něj dlouhodobé cíle, jichž by mělo dosahovat, a neměříme výsledky vzdělávání jednotlivých žáků. Nemůžeme tak ani pořádně vyhodnocovat, jestli mají některá zaváděná opatření vůbec efekt. „Do asistentů pedagoga a dalších opatření investujeme přes deset miliard korun ročně, ale systémově nevyhodnocujeme, zda to dětem reálně pomáhá, zda se zlepšují ve čtení, zda úspěšně dokončí základní školu a dostanou se na střední,“ říká Gargulák. V rozhovoru jsme si povídali nejen o nedostatcích českého školství, ale především o receptech a opatřeních, která by současný stav měla zlepšit.
Máme začátek školního roku. I když se oficiální vysvědčení rozdává až na konci června, kdybyste měl českému školství vystavit průběžné slovní hodnocení, jak by vypadalo?
Dalo by se říct: za málo peněz poměrně dost muziky, ale zároveň ta muzika nehraje pro všechny stejně. Pro část škol a výraznou část žáků systém moc nefunguje. Jejich výsledky jsou výrazně podprůměrné a jejich potenciál je nevyužitý. Do školství ze státního rozpočtu dáváme zhruba o 0,5 procenta HDP míň, než je průměr zemí OECD. Aktuálně nám chybí plus minus 50 miliard. I když se vláda zavázala k opaku, do příštích let ve střednědobém výhledu navrhuje další škrtání. V průměru sice české školství vypadá poměrně slušně, ale je to způsobeno tím, že systém táhnou nahoru školy, do kterých přicházejí děti z lépe situovaných rodin a z vyšší střední třídy, které nejsou ohroženy chudobou. Pak tu ale máme velkou skupinu škol, kde to v rámci daných podmínek, platů, pedagogických dovedností a podpory dopadá na žáky všelijak, rozhodně ne ideálně. Máme v systému například přes 130 základních škol, které jsou segregované, přičemž do nich chodí primárně romské děti. V desítkách dalších dochází k oddělování dětí s odlišným mateřským jazykem, například ukrajinských. A pak je tu velká část škol, kam chodí děti, jejichž rodiče si školy příliš vybírat nemohou. Náš systém nerovnosti nesnižuje, naopak se rozdíly dále prohlubují.
Co se dočtete dál
- Jak školství škodí přílišná decentralizace.
- V jakých zemích bychom si měli brát příklad, pokud jde o vzdělávání dětí.
- Vede inkluze ke zhoršení výsledků nadaných žáků, nebo ne.