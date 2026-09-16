Česko by mělo příští rok hospodařit s plánovaným schodkem 389 miliard korun, navrhuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. To se ale nelíbí opozici ani koaličním partnerům a rozpočet ještě dozná – zřejmě kosmetických – změn. Kde všude Schillerová oproti letošku navrhla přidat a kde ubrat?
Co se dočtete dál
- Komu Schillerová přidala proti letošnímu rozpočtu nejvíc a komu naopak nejvíc sebrala.
- Která ministerstva si oproti minulému roku polepší nejvýrazněji a která budou muset šetřit.
- Proklikejte si interaktivní infografiku s podrobnými výdaji kapitol státního rozpočtu za roky 2022 až 2027.