Česko by mělo příští rok hospodařit s plánovaným schodkem 389 miliard korun, navrhuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. To se ale nelíbí opozici ani koaličním partnerům a rozpočet ještě dozná – zřejmě kosmetických – změn. Kde všude Schillerová oproti letošku navrhla přidat a kde ubrat?

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Co se dočtete dál

  • Komu Schillerová přidala proti letošnímu rozpočtu nejvíc a komu naopak nejvíc sebrala.
  • Která ministerstva si oproti minulému roku polepší nejvýrazněji a která budou muset šetřit.
  • Proklikejte si interaktivní infografiku s podrobnými výdaji kapitol státního rozpočtu za roky 2022 až 2027.