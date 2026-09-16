Česká televize (ČT) plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12 procent zaměstnanců, tedy téměř 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila rada ČT. Na středečním jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí.
Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření, v jejichž rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře.
„Cílem je vytvořit rezervu a připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby,“ uvedl Chudárek. Úspory se dotýkají výroby pořadů, provozních nákladů a také odložení investic.
Vláda Andreje Babiše (ANO) počítá se změnou financování ČT a Českého rozhlasu z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Chystaný vládní návrh změny financování veřejnoprávních médií počítá pro ČT s příspěvkem ze státního rozpočtu pro příští rok 5,7 miliardy korun. To by bylo o miliardu méně než je letošní očekávaný výběr TV poplatků a o 1,3 miliardy Kč méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027.
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Podle DeníkuN má televize do výroby nových pořadů investovat v příštím roce 2,2 miliardy korun, což je oproti letošním 2,85 miliardy Kč zhruba čtvrtinový pokles. Televize letos pracuje s rozpočtem ve výši 8,5 miliardy korun. Deník N dříve napsal, že televize zruší noční kontinuální živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a omezí výrobu v regionálních studiích v Brně a Ostravě. Na dětském kanálu ČT:D se mají rušit pořady Šikulové či Draci v hrnci. Z některých týdeníků se stanou měsíčníky, týkat se to bude například pořadu Newsroom ČT24.
Chudárek uvedl, že na výrobu pořadů pro dětský kanál je na příští rok 100 milionů korun, což je například více než před dvěma lety. Pokračuje výroba animovaných seriálů a do hry se vrátí i odložený dětský seriál. Umožní to lepší výběr poplatků na začátku letošního roku.
Rada ve středu schválila Chudárkovi bonus za první pololetí ve výši 100 procent. Bonus představuje pětinásobek měsíčního platu generálního ředitele. Při stanovení výše bonusu rada hodnotila například naplňování statutu a kodexu ČT, plnění memoranda a dlouhodobých plánů, dodržování rozpočtu ČT nebo splnění cíle na vytvoření dramaturgických center a nového publicistického pořadu. Za loňské druhé pololetí bonus dosáhl 1,7 milionu korun.
Předsedou Rady České televize pak byl ve středu opět zvolen Karel Novák. Dostal deset hlasů z 18. Radní rozhodovali mezi dosavadním předsedou Novákem, stávajícím místopředsedou Vlastimilem Ježkem a členem rady Vladimírem Karmazínem. Vyplývá to z jednání rady.
Novák v radě působí od roku 2022, kdy byl i poprvé zvolen jejím předsedou. Funkci obhájil i v roce 2024. Rada je nástrojem, kterým má veřejnost kontrolovat činnost České televize. Mimo jiné schvaluje její rozpočet či strategické plány nebo volí generálního ředitele ČT. Rada ČT má 18 členů. Dvě třetiny volí Sněmovna a třetinu Senát.
Šestapadesátiletý Novák v České televizi pracoval od začátku 90. let. Postupně zastával funkce redaktora, vedoucího vydání, dramaturga, zástupce šéfredaktora a šéfredaktora zpravodajství. V této funkci působil od roku 2002 do roku 2004 a později v letech 2010 a 2011. Stál také v čele zpravodajství ostravského studia ČT.
V roce 2017 byl ve finále volby generálního ředitele ČT, v níž funkci obhájil Petr Dvořák. V letech 2019 až 2021 byl ředitelem strategického rozvoje zpravodajství Active Radio. V současnosti pracuje pro firmu Railmarket.com a je výkonným manažerem Asociace poskytovatelů personálních služeb.
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