Pro chod zdravotnictví je to zcela klíčový dokument, který určuje, kam potečou miliardy v celém systému. Každoročně se kolem něj vedou velké dohady a padají žaloby. Tentokrát bude rozruch ale zřejmě o něco větší. Úhradová vyhláška pro příští rok totiž neříká jen, komu přidá více a komu méně, chce ale změnit celou mapu poskytované péče. Některé zákroky pošle do regionů, jiné naopak do velkých center. A zcela mění přístup k totálním endoprotézám kyčle a kolene, jejichž počet v Česku nadprůměrně roste. HN mají návrh k dispozici. Přinášíme pět změn, které české zdravotnictví výrazně ovlivní.  

Vyhláška je v tuto chvíli v připomínkovém řízení a do příštího týdne k ní lze zasílat své námitky. K některým změnám tak může dojít, vybrané body jsou ale pro ministerstvo klíčové.

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