Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přespříští rok projedná v pondělí vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2500 korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích pěti letech pokračovat střídání času.

Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristi). Podle něj má posun dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný resort v EU vyjednával o zrušení letního a ponechání jen zimního času. Časové střídání mělo v sedmadvacítce skončit v roce 2019, členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly.

Ministerstvo práce v podkladech píše, že se v EU negativní vliv změny času na zdraví dosud neprokázal a experti popsali jen krátkodobé potíže u několika sledovaných lidí. Resort uvádí, že dopady naznačuje výzkum vnitřních biologických hodin. Podotýká ale také, že za letního času je díky světlu déle možný pobyt a pohyb venku.

Čas v EU slaďuje kvůli dopravě a trhu směrnice. Letní čas zavádějí všechny evropské státy kromě Grónska, dvou norských ostrovů, Islandu, Ruska a Běloruska. K vydání nařízení s termíny střídání zmocňuje vládu zákon z roku 1946. Přechod na letní čas se trvale zavedl v někdejším Československu v roce 1979.

Ministři mají na programu i doporučení dětského ombudsmana Martina Beneše, který navrhuje zřízení nové stálé komise zabývající se náhlými úmrtími dětí. Jde o jeho první legislativní doporučení vládě. Komise nyní funguje pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle dětského ombudsmana je ale limitovaná z hlediska dostupnosti informací či personálního obsazení.

 

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