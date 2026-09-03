Prvňáci se měli učit už od příštího září podle nových „osnov“. Ministr školství Robert Plaga (ANO) po svém nástupu ale termín odsunul o rok, protože reforma výuky nebyla dostatečně připravená. Sliboval, že rok navíc se využije k tomu, aby se školy mohly na změny dostatečně připravit. K tomu ale potřebují podklady od ministerstva školství a jejich zveřejnění nyní Plaga znovu odsunul. Důvodem je mimo jiné rozpad klíčového týmu, který na nich pracoval. 

Nová šéfka Národního pedagogického institutu (NPI), který reformu připravuje, Irena Fričová tak hned po svém nástupu musí řešit personální stabilizaci úřadu.

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