Osobnost člověka se obvykle vysvětluje kombinací výchovy, životních zkušeností, prostředím i genetikou. Dosud největší genetická studie lidské osobnosti ale ukazuje, že to není všechno. Vědci v rozsáhlém pátrání prozkoumali stovky tisíc lidí a dostali se i dovnitř samotných rodin, kde zjišťovali, jak moc velkou roli jednotlivé aspekty hrají. Přišli na několik překvapivých zjištění a dokonce odhalili, že v některých případech může být vztah i oboustranný. Tedy že osobnost může ovlivňovat zdraví a některé životní okolnosti zase mohou v průběhu života měnit osobnost. Jak vypadá nejpodrobnější genetická mapa lidské osobnosti?
Co se dočtete dál
- Jak velkou roli hrají rozdíly v genech.
- Proč svědomitost výrazně pozitivně ovlivňuje povahu.
- Co dalšího ovlivňuje povahu.