Vláda hodlá změnit pravidla odměňování zaměstnanců ve veřejné sféře. Ty nejnižší platové tabulky chce dorovnat s minimální mzdou, která má zároveň v příštím roce vzrůst o zatím největší hodnotu. Nikdo však zatím přesně neví, na kolik tato změna vyjde státní pokladnu a rozpočty obcí a krajů. Oslovení experti se ale shodují na tom, že půjde minimálně o nižší desítky miliard korun. Záležet bude i na tom, zdali se nejméně placeným lidem v kultuře nebo sociálních službách skutečně přidá, nebo půjde spíše jen o „papírovou“ změnu.

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Co se dočtete dál

  • Na kolik by mohly vyjít úpravy platových tabulek.
  • Co může ovlivnit celkový účet.
  • Jaký bude dopad na trh práce a soukromý sektor.

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