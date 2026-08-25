Vláda hodlá změnit pravidla odměňování zaměstnanců ve veřejné sféře. Ty nejnižší platové tabulky chce dorovnat s minimální mzdou, která má zároveň v příštím roce vzrůst o zatím největší hodnotu. Nikdo však zatím přesně neví, na kolik tato změna vyjde státní pokladnu a rozpočty obcí a krajů. Oslovení experti se ale shodují na tom, že půjde minimálně o nižší desítky miliard korun. Záležet bude i na tom, zdali se nejméně placeným lidem v kultuře nebo sociálních službách skutečně přidá, nebo půjde spíše jen o „papírovou“ změnu.
Co se dočtete dál
- Na kolik by mohly vyjít úpravy platových tabulek.
- Co může ovlivnit celkový účet.
- Jaký bude dopad na trh práce a soukromý sektor.
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