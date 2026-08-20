Řidič kamionu Jan Š. z malé vesnice na Slovácku měl v létě 2018 fatální úraz: při úklidu návěsu zakopl o bednu s nářadím a po pádu z něj si zlomil zápěstí a hlavně si poranil pánev a hlavu. Skončil tak na několik měsíců v pracovní neschopnosti a také s trvalými následky.

Rozhodl se proto využít pojištění, které za každého zaměstnance musí ze zákona hradit zaměstnavatel. Odškodné spočítal lékař – 82 tisíc korun na bolestném a rovného půl milionu korun za ztížení společenského uplatnění způsobené trvalými následky.

Pojišťovna Kooperativa, u které byla jeho firma povinně pojištěna, závažnost úrazu nerozporovala. Nicméně přesto mu pojistné plnění odmítla vyplatit. Odůvodnila to tím, že jeho pracovní smlouva byla neplatná.

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