Už čtrnáct let by si měl právník Jan Horák užívat důchod. Poslední roky jej ale tráví ve věznici v pražské Ruzyni. Soudy ho tam poslaly za účast na ojedinělém podvodu: jako právník Státního pozemkového úřadu vydal fiktivní dědičce miliardové pozemky v metropoli. Ty pak skončily v rukou skupiny podnikatelů kolem Tomáše Hrdličky a Romana Janouška.
Po odpykání poloviny trestu nyní míří na svobodu. Požádal totiž o podmínečné propuštění a Obvodní soud pro Prahu 6 mu toto úterý vyhověl. Jednací síň tak opouštěl již bez pout na rukou.
Co se dočtete dál
- Jak velkou škodu má Horák splácet a jak se k tomu staví.
- Jak na její splacení chce bývalý úředník vydělat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.