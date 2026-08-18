Už čtrnáct let by si měl právník Jan Horák užívat důchod. Poslední roky jej ale tráví ve věznici v pražské Ruzyni. Soudy ho tam poslaly za účast na ojedinělém podvodu: jako právník Státního pozemkového úřadu vydal fiktivní dědičce miliardové pozemky v metropoli. Ty pak skončily v rukou skupiny podnikatelů kolem Tomáše Hrdličky a Romana Janouška.

Po odpykání poloviny trestu nyní míří na svobodu. Požádal totiž o podmínečné propuštění a Obvodní soud pro Prahu 6 mu toto úterý vyhověl. Jednací síň tak opouštěl již bez pout na rukou.

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Co se dočtete dál

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