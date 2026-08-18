Bouře kolem přesunu péče do velkých nemocnic pokračuje. Zatímco ministerstvo zdravotnictví argumentuje zkvalitněním péče, hejtmani a primáři naopak tvrdí, že se prodlouží čekací lhůty a menší nemocnice to může položit. „Lidé stárnou a my budeme potřebovat obrovskou kapacitu nemocnic základního typu s internou, chirurgií, dalšími základními obory a následnou péčí,“ odmítá tento argument poradce ministra a předseda pracovní skupiny pro specializovanou zdravotní péči Tomáš Hauer.
Ten má celou centralizaci na starosti a tvrdí, že stát už nesmí dovolit, aby lidé podstupovali operace tam, kde nemají dostatek zkušeností. „Byl to morální hazard,“ říká a slibuje také velkou změnu ve specializačním vzdělávání lékařů. Ti by totiž po přesunu operací nemohli v některých menších nemocnicích specializaci získat. „Chceme, aby se ty základní obory – urologie, chirurgie, interna – školily v nemocnicích základních typů a abychom z toho přestali dělat raketovou vědu,“ říká v rozhovoru s HN.
Centralizace péče je v regionech vnímána jako velmi citlivé, až výbušné téma. Nedávno jste absolvovali klíčová jednání se zástupci krajů a nemocnic. Jaká tam panovala atmosféra?
Co se dočtete dál
- Jak chce ministerstvo motivovat velké nemocnice, aby banální zákroky přesouvaly do menších zařízení.
- Jak a kdy se změní vzdělávání lékařů.
- Zda nehrozí kolaps malých nemocnic.
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