O tom, že Husákovy děti už za pár let zahltí sociální a zdravotní systém, mluví roky nejen politici, ale i nemocnice a zdravotní pojišťovny. Jenže proměna lůžek z akutních na ta následná se až na výjimky nedaří. Není to selhání zdravotních pojišťoven, které by měly poskytování péče zajistit?
„To nemůže udělat jedna pojišťovna sama, musí postupovat společně. Mezi pojišťovnami jsme se na tom už dohodli, ale s poskytovateli ne. Ti požadovali vyšší růst úhrad, což si ale nemůžeme dovolit,“ popisuje šéf Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Radovan Kouřil. Přesto je optimista a věří, že atmosféra se vzhledem k blížící „katastrofě“ začíná měnit i na straně samospráv, které řadu nemocnic zřizují.
Kouřil v rozhovoru s HN popisuje také to, co pojišťovna dělá pro to, aby zastavila odliv klientů k VZP, nebo jak se je snaží zapojit do kontrol vykazování zdravotní péče. „Už jsme tak odhalili řadu případů kriminální činnosti a podávali podněty na policii,“ dodává Kouřil s tím, že lékař třeba vykazoval na pacienty léky, ze kterých se dají vyrábět omamné látky. V rozhovoru s HN vysvětluje i to, proč pojišťovna zrušila tak oblíbený příspěvek na dentální hygienu.
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- Jak velké rezervy pojišťovna v tuto chvíli má.
- Proč jsou podle Kouřila stížnosti poskytovatelů na nedostatek peněz liché.
- Jak chtějí zlepšit účast na prevenci.
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