Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Část opozice neúspěšně prosazovala doplnění předlohy o zavedení automatické valorizace příspěvku.
Zvýšení rodičovské zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Dopady přidání na státní rozpočet budou podle ministerstva zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou, od roku 2030 po plném zavedení a při nynějším nízkém počtu narozených by měly činit asi 3,6 miliardy korun ročně navíc.
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Vyšší rodičovský příspěvek se bude týkat jen rodičů dětí narozených od 1. ledna 2027. Totéž bude platit pro děti převzaté do trvalé péče náhradní rodiny. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří ji už pobírají, stálo by to příští rok podle odhadu ministerstva asi 7,3 miliardy korun.
Část sněmovní opozice neprosadila růst příspěvku už od října bez nároku na zpětný doplatek ani promítnutí zvýšení do nevyčerpané části rodičovské u rodin s dětmi narozenými loni a letos. Debaty poslanců i senátorů se ale týkaly zejména zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Část sněmovní opozice nabídla čtveřici možností, například po vzoru důchodů, podle minimální mzdy a podle růstu cen. Koaliční většina na žádnou z variant nepřistoupila, nepodpořili je ani poslanci opoziční ODS.
Valorizační návrh podle inflace zazněl také v Senátu. Plénum o něm po schválení předlohy ve sněmovním znění už nehlasovalo. Horní komora ale vyzvala v doprovodném usnesení kabinetu k tomu, aby zavedení automatické valorizace připravil. Juchelka uvedl, že takové řešení růstu rodičovské nepodporuje vzhledem k tomu, že jde o pevně stanovenou částku s možností flexibilního čerpání i kvůli tomu, že dávka není na rozdíl například od penze dlouhodobá.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300 tisíc korun na 350 tisíc korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 tisíc. Dříve šlo o 1,5násobek. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských.
Podpora na bydlení podle okresů
Prezident Pavel podepsal také změny v dávce státní sociální pomoci. Podpora na bydlení v superdávce tak bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech, nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.
Úpravy takzvané superdávky mají přinést podle ministerstva práce a sociálních věcí zejména přesnější a spravedlivější systém určování nákladů bydlení. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
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Zranitelné domácnosti mohou být zvýhodněné ve složce na bydlení, v bonusu na dítě a v energetickém paušálu. Rozšíření skupiny o samoživitele s dětmi do 15 let místo do sedmi let zdůvodnili autoři úpravy tím, že děti do tohoto věku jsou stále do značné míry závislé na péči rodiče. „Cílem navrhované změny je posílit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem osamělých rodičů, snížit riziko jejich sociálního vyloučení a podpořit stabilní výchovné prostředí pro děti,“ napsali v důvodové zprávě.
Takzvané normativy na bydlení, tedy horní hranice pro výpočet podpory, se už nebudou určovat podle celkového počtu obyvatel bydliště. Nyní se liší pro místa do 69 999 obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a pro Prahu a Brno. Od října se normativní nájemné stanoví pro okresy. Novela pak výslovně odstraní situace, kdy může být ve stejném okrese normativní nájemné vypočtené pro domácnost s vyšším počtem členů nižší než pro domácnost s menším počtem členů.
Změny budou stát podle důvodové zprávy do tří miliard korun navíc. Podle podkladů se rozpočet kvůli neznámým dopadům superdávky sestavil s rezervou a částka v něm už je.
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