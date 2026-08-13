Celkem osm českých univerzit napadlo letošní výsledky národního hodnocení vysokých škol. Mluví o nespravedlivém postupu komisí a nutnosti změnit podmínky vzniku tohoto „žebříčku“, který definuje jejich vědeckou úroveň a rozhoduje o výši peněz, jež školy dostanou od státu na rozvoj.
V čem je hodnocení problematické a o co v něm univerzitám ve skutečnosti jde? V rozhovoru s HN rozebral rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil, současný „šéf rektorů“.
Co se dočtete dál
- Vysokým školám v hodnocení nejde o peníze. O co jim tedy jde?
- Jaké jsou mezery v systému hodnocení.
- Proč se systém nedaří vylepšit.
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