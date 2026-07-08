Po pětiletém doktorátu na Harvardu, kde publikovala v nejprestižnějších vědeckých časopisech jako Science nebo Nature, si organická chemička Petra Vojáčková mohla vybírat z nabídek nejlepších laboratoří světa. Ona se však rozhodla pro návrat do Česka. Na Masarykově univerzitě v Brně založí vlastní výzkumnou skupinu. „Chci českou vědu posunout dál. To, čeho dosáhnu tady, pro mě má větší hodnotu než další článek v prestižním časopise se slavnou adresou v záhlaví,“ říká v rozhovoru pro HN žena, která chce přispět k vývoji nových přístupů pro efektivní přípravu molekul. To by mohlo zkrátit dobu vývoje léčiv.
Máte životopis, který působí jako splněný sen každého vědce. Harvard, publikace v Science, Nature, nyní prestižní štace v Německu. Proč se vlastně vracíte do České republiky?
Co se dočtete dál
- Jak by mohl výzkum změnit vývoj léků.
- Proč se Vojáčková vrací do Čech.
- Jak hodnotí rozdíl mezi americkou a českou vědou.
- Co jí studium v zahraničí dalo.
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