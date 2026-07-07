Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance (NATO) dát dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Před úterním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda pro letošek dostala v rozpočtu 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP, dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol.
Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v dubnu řekl, že Česko bude mít letos podle hodnocení NATO obranné výdaje 1,78 procenta HDP, pro příští rok plánoval žádat o navýšení na dvě procenta HDP, tedy 190 miliard korun.
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Babiš řekl, že summit v Ankaře bude pro NATO jeden z nejdůležitějších. Velkým zážitkem podle něj bude jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Neví, zda s ním bude mít přímý kontakt. „Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu, za plnění těch závazků. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard korun, a měli bychom tedy poprvé dosáhnout dvě procenta,“ uvedl.
Letos se to podle Babiš nepovede, i když se o to bude vláda maximálně snažit. Důležité pro současný kabinet je, že se daří zlepšovat nábory vojáků, doplnil premiér: „A samozřejmě chceme plnit tu novou koncepci naší armády, a to je protivzdušná obrana, protidronová obrana a taky ty závazky ohledně brigád, které máme už delší čas vůči NATO.“
Babiš doufá v to, že kromě rozpočtových závazků bude summit i o míru na Ukrajině. V Ankaře by se měl projednávat návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Babiš k tomu sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. „My samozřejmě nebudeme platit z českého rozpočtu peníze na Ukrajinu, protože tyhle peníze hlavně potřebujeme taky na plnění těch dvou procent, takže logicky ty peníze zaplatí jako v minulosti velké země,“ uvedl.
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