Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že slib slevy na jízdném 75 procent pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Když to nevyjde, bude se o to snažit pro rok další, řekl dnes v rozhovoru pro server Blesk.cz. Potvrdil tak slova ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu s ministerstvem financí.
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Zvýšení slev na jízdném slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Bednárik minulý týden řekl, že v letošním roce ho vláda nezavedla, protože v rozpočtu nebylo dost peněz. Považoval by za neseriózní nyní uvádět, zda slevy začnou platit od roku 2027 nebo 2028, záležet bude na vyjednávání o rozpočtu. Zároveň zdůraznil, že programové prohlášení neobsahuje přesný termín, kdy slevy začnou platit.
„Určitě je zavedeme, ale máme na to přece nějaké to období, co tam (ve vládě) budeme. Určitě se budeme snažit, možná už příští rok, ale když to nevyjde, tak další. Ale určitě všechno, co jsme řekli, tak budeme dělat. Pokud bychom něco nemohli, tak to budeme lidem vysvětlovat, ne lhát jako minulá vláda,“ uvedl k tomu dnes Babiš. Bednárik náklady na slevy vyčíslil na dvě miliardy korun pro rok 2027.
Slevy na jízdném pro studenty a seniory ve výši 75 procent zavedla Babišova minulá vláda od září 2018. Následující vláda Petra Fialy (ODS), která ji nahradila, rozhodla o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022, slevu kritizovala jako nehospodárnou. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
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Podle ministra dopravy stínové vlády opoziční ODS Jakuba Stárka Babišova slova potvrzují, že rozhodnutí plošné slevy zrušit bylo správné. „Šlo o drahé, neefektivní až socialistické opatření, které zatěžovalo veřejné finance bez odpovídajícího přínosu,“ uvedl v tiskové zprávě. Podle ODS by obnovení slev ve slibovaném rozsahu znamenalo po zohlednění inflace dodatečný výdaj státního rozpočtu minimálně šest až sedm miliard korun ročně. Odhad vychází z dřívějších reálných nákladů systému, kdy stát dopravcům kompenzoval výrazné slevy pro vybrané skupiny obyvatel, uvedla ODS s tím, že pomoc má být zacílena na potřebné.
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