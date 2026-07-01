Když před čtrnácti lety vznikala Železná koule, spojovala si většina lidí silový trénink s kulturisty. Teď má firma plné tělocvičny a v srpnu otevře další pobočku v pražském Karlíně. Zakladatel projektu Michal „Radar“ Vrátný staví na jednoduché rovnici: zvedat železo, dobře spát a vydržet. „Motivace pomůže začít, ale rychle se vyčerpá. Z dlouhodobého hlediska jsou mnohem důležitější disciplína, rutina a návyk,“ říká. V rozhovoru mluví nejen o budování firmy, ale také o dvou vlastních vyhořeních, kritice fenoménu longevity, odporu k modelu Multisport nebo o tom, proč je podle něj větší přínos zajít s kamarády na pivo než doma počítat další pilulky. 

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Co se dočtete dál

  • Proč zakladatel Železné koule tvrdí, že kolem longevity vzniká nová investiční bublina.
  • Jakou největší chybu lidé dělají, když se rozhodnou začít cvičit.
  • Jak se mění čeští klienti fitness center a proč přibývá mužů po padesátce.
  • Proč jsou podle něj suplementy až na druhé koleji.
  • Co se stalo, že Radar dvakrát vyhořel a co dělá, aby se to neopakovalo.
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