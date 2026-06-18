Vládní strana Motoristé sobě pokračuje v dosazování svých lidí na významné pozice v oblasti ochrany přírody. Ministr životního prostředí za Motoristy Igor Červený ve čtvrtek jmenoval ředitele České inspekce životního prostředí a šéfa Krkonošského národního parku (KRNAP). Oba jsou se stranou spříznění a už několik týdnů před vyhlášením výsledků výběrových řízení se o nich mluvilo jako o největších favoritech. Současně s tím zaznívala kritika na adresu jejich vazeb na vedení Motoristů a na to, že nejsou experty na oblast, kterou budou řídit.
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- Kdo povede významné instituce v oblasti ochrany přírody.
- Proč na ně mířila kritika.
- Co na to říkají starostové.
- Jak to vidí opozice.
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