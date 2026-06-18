Vládní strana Motoristé sobě pokračuje v dosazování svých lidí na významné pozice v oblasti ochrany přírody. Ministr životního prostředí za Motoristy Igor Červený ve čtvrtek jmenoval ředitele České inspekce životního prostředí a šéfa Krkonošského národního parku (KRNAP). Oba jsou se stranou spříznění a už několik týdnů před vyhlášením výsledků výběrových řízení se o nich mluvilo jako o největších favoritech. Současně s tím zaznívala kritika na adresu jejich vazeb na vedení Motoristů a na to, že nejsou experty na oblast, kterou budou řídit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo povede významné instituce v oblasti ochrany přírody.
  • Proč na ně mířila kritika.
  • Co na to říkají starostové.
  • Jak to vidí opozice.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.