Hnutí ANO řeší krátce před startem horké části předvolební kampaně pro komunální volby potíže svého lídra v hlavním městě. Předseda pražského ANO a tento týden nově i šéf klubu pražských zastupitelů Ondřej Prokop se zapletl do vysvětlování, jak je to s jeho bydlením. Andrej Babiš již avizoval, že bude chtít od svého kandidáta na primátora vysvětlení. Podle informací HN už ANO hledá náhradu a ve hře je i větší vládní rošáda.
„Andrej Babiš to řeší, hledá se náhradník mimo schválenou kandidátku,“ uvedl zdroj z hnutí ANO. Andrej Babiš ani jeho první místopředseda Karel Havlíček na dotazy HN neodpověděli.
Pochybnosti kolem majetku Ondřeje Prokopa vzbudila informace Seznam Zpráv, že si jej policisté pozvali k vysvětlení, jestli je náhoda, že si koupil byt ve stejné novostavbě jako hlavní obviněný v kauze Motol Miloslav Ludvík. O Ludvíkově bytu si policie myslí, že šlo o úplatek od firmy, která stavěla bytový komplex, ve kterém se byt nachází, a dostávala zakázky od FN Motol, kterou Ludvík řídil. Prokop spojitost odmítl, ale na otázku, zda zná lidi zapletené do korupčního systému kolem Ludvíka a fakultní nemocnice, odmítl odpovídat také.
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Následně Seznam Zprávy zveřejnily, že Prokop nepřiznal ve svém majetkovém přiznání další tři družstevní byty, které vlastní. Informace doplnil až poté, co se jej novináři ptali na jeden z nich.
Ve sněmovně se pak spekuluje, že by Prokopa mohl nahradit současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který patří k přívětivějším tvářím hnutí ANO a pro Prahu by se hodil. HN to potvrdily dva zdroje blízké ANO. Spekulaci uvedly i Seznam Zprávy. Podporuje ji i další kuloární teorie – že Adam Vojtěch má v čele úřadu skončit a nahradit ho má současný ministr pro sport Boris Šťastný.
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