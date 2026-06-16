Kolibřík a Mazánek, tunel Blanka, Opencard, Škodův palác, Dozimetr. To není kódová řeč, ale nejčastější asociace Pražanů spojené s primátory metropole v posledních dvaceti letech. Jen u toho posledního je to spíše Nic.
Po čtyřech letech vládnutí dvaaosmdesátiletého Bohuslava Svobody z ODS v čele pražské politiky se sice zdá, že hlavní město žádného primátora nemá, tradičně to byl ale člověk s nejsilnějším politickým mandátem v zemi. Před nadcházejícími podzimními komunálními volbami se hraje o to, jestli se to zase změní.
Hlavní město Praha hospodaří zhruba se 120 miliardami korun ročně, což je částka, kterou by mu mohla závidět většina českých ministerstev. O chodu i hospodaření metropole rozhodovalo v posledních 20 letech pět primátorů ze čtyř stran. Většinu času vládla ODS, ale „u vesla“ bylo i hnutí ANO, Piráti a TOP 09.
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