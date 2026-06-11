Dvacetinásobný český šampion ERA Nymburk, který aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na středeční tiskové konferenci v Praze. Cílem klubu je v budoucnu proniknout do chystané evropské NBA.
Nový klub SK Slavia Praha ERA NBK bude hrát v české metropoli. V Praze na Královce dosud nastupoval Nymburk v Lize mistrů a v lize byl doma ve Sportovním centru Nymburk.
„Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejen v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune. Za nás je to rozhodně tradice a značka, Praha a obrovská fanouškovská základna a silná mládež v podobě Slavia Praha Tygři,“ řekl spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Po obnovení klubu v roce 2020 se červeno-bílí vrátili v nejvyšší domácí soutěži od sezony 2022/23.
Nymburk je na stupních vítězů v NBL nepřetržitě od roku 2002. Ligu od roku 2004 nevyhrál pouze v sezoně 2022/23, kdy skončil třetí. Bronz má také z roku 2002 a stříbro získal o ročník později. Představil se v devíti z deseti sezon Ligy mistrů, v které letos postoupil podruhé za sebou a celkově počtvrté do čtvrtfinále.
„Nymburk posledních dvacet let naprosto dominuje českému mužskému basketbalu a současně si vytvořil poměrně slušné renomé i na mezinárodní klubové úrovni. Svět se vyvíjí, dynamicky se mění evropský basketbal. Konkurence se neustále zvyšuje,“ prohlásil majitel Nymburka Jiří Podpěra.
Cílem klubu je v budoucnu hrát evropskou NBA, která by se podle zpráv médií měla rozběhnout v roce 2027. „Blíží ke svému spuštění. Cítíme, že pokud bychom neučinili tento krok, tak nejenže nemůžeme dále růst, ale bylo by těžké i uhájit stávající pozice,“ konstatoval Podpěra.
„Vstup NBA do Evropy je pro nás naprosto jedinečná příležitost nejen pro tento projekt Slavie, ale i pro český basketbal a Českou republiku. Basketbal je druhý nejpopulárnější sport globálně. Pro nás je hnací motor, abychom ve dvou třech letech, kdy ta šance bude, se tam dostali,“ řekl spolumajitel Nymburka Tomáš Petera. „Když se nám podaří dostat mezi tu elitu, tak jsem stoprocentně přesvědčený, že budeme konkurenceschopní nejlepším klubům Evropy, jako je Fenerbahce, Bayern nebo Barcelona,“ dodal.
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Proti stěhování Nymburka protestovali někteří fanoušci i během nynějšího ligového finále. „Bez Nymburka by tento projekt nevznikl. My žádnou tradici nepřepisujeme. Navazujeme na ni a budeme ji rozvíjet v největším možném měřítku. Respekt k dosavadní historii Nymburka bude gros našeho působení. Basketbalová akademie zůstává v Nymburku, stejně jako naše ‚béčko‘ v Polabí, v Nymburku zůstává i tréninková fáze a odehrajeme tam některé zápasy. Připravujeme i různé zvýhodňující programy pro stávající fanoušky Nymburka,“ uvedl Podpěra.
Na nadcházející sezonu Ligy mistrů žádá klub o prodloužení výjimky pro halu Královka. Pokud ji nezíská, ve hře jsou zápasy v O2 universum nebo bude muset hrát mimo Prahu. Do budoucna by chtěl hrát v nové hale v Edenu, kde by působili i hokejisté Slavie. „Měla by mít kapacitu pět až deset tisíc diváků. Je to projekt hokejové Slavie a reálný je rok 2030 nebo 2031,“ dodal Tesař.
Mužstvo bude postavené na základech realizačního týmu i hráčského kádru Nymburka. „V čele realizačního týmu bude nadále Láďa Sokolovský jako generální ředitel a předseda představenstva. Je to člověk, který basketbalem žije a podílel se na celé řadě úspěchů Nymburka jak v hráčském dresu, tak v realizačním týmu,“ řekl Podpěra.
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