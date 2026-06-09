Think tank Racionální politiky závislostí ve spolupráci s CEVRO Univerzitou pořádají 9. června druhou odbornou debatu o nelegálním obchodu s tabákem, vývoji trhu a o návrzích řešení. Setkání se zúčastní zástupci veřejné správy, bezpečnostních složek, akademické sféry a odborných organizací.
Přenos z CEVRO Univerzity můžete sledovat od 13:00.
Program debaty:
13:00–13:10 Přivítání účastníků
13:10–13:15 Tabákové výrobky s nelegálním statusem a situace na trhu v ČR
13:15–13:20: Konkrétní poznatky výrobců tabákových výrobků
13:20–13:35 Spotřební daň z nikotinových výrobků v ČR a na evropské úrovni
13:35–13:45 Aktuální poznatky výrobců tabákových výrobků a technické a legislativní nástroje k podpoře legálního trhu
13:45–13:55 Skupiny organizovaného zločinu
13:55–14:15 Bezpečnostní aspekty nelegálních tabákových výrobků
14:15–14:40 Přestávka
14:40–15:00 Aktuální operativní zjištění Think tanku
15:00–15:30 Situace a výhled na trhu s tabákovými výrobky v Evropě
15:30–16:00 Diskuse nad nástroji vymáhání práva a možnostmi zvýšení jejich efektivity
16:00–16:30 Diskuse
Vystupující:
Jindřich Vobořil, Think tank Racionální politiky závislostí
Jan Farkač, Think tank Racionální politiky závislostí
Lukáš Horák, České sdružení pro značkové výrobky
Štěpán Křeček, BH Securities
Richard Vavřík, expert na mechanismy kontroly trhu
Tomáš Petříček, EUNOIA HORIZONS
Václav Malík, bezpečnostní analytik
Hynek Vlas, Think tank Racionální politiky závislostí
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