Think tank Racionální politiky závislostí a CEVRO Univerzita pořádají 22. dubna 2026 odborný kulatý stůl „Nelegální tabák: kde selhává systém?“, který se zaměřuje na aktuální fungování nelegálního trhu s tabákovými výrobky, jeho dopady na bezpečnost, veřejné finance i zdraví a na identifikaci slabých míst v systému regulace a vymáhání práva. Diskuse propojí pohled zákonodárců, odborníků, akademické sféry i zástupců praxe a nabídne konkrétní data i zkušenosti z terénu.

Přenos z CEVRO Univerzity můžete sledovat od 11:00.

Program:

ÚVODNÍ INFORMACE O OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ

 11:00–11:05 Přivítání účastníků 
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí 
IVAN LANGER | CEVRO Univerzita
◦ 11:05–11:15 Úvod do bezpečnostní problematiky nelegálních trhů z hlediska zákonodárce 
PAVEL ŽÁČEK | člen Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
◦ 11:15–11:25 Hodnocení trendů v nelegálním užívání tabáku v EU a ČR 
MATTHEW HEIBEL | Eunoia Horizons
◦ 11:25–11:35 Tabákové výrobky s nelegálním statutem a situace na trhu v ČR
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí 
◦ 11:35–11:40 Situace na trhu s tabákovými výrobky v České republice 
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 11:40–11:50 Ekonomické aspekty nelegálního trhu s tabákovými výrobky 
ALEŠ ROD | CETA
◦ 12:00–12:10 Zdravotní aspekty nelegálních tabákových výrobků 
PAVEL KUBŮ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 12:10–12:20 Bezpečnostní aspekty nelegálních tabákových výrobků
JAN PAĎOUREK | CEVRO Univerzita

◦ 12:20–13:00 PŘESTÁVKA

AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ ČR

◦ 13:00–13:10 Konkrétní poznatky výrobců tabákových výrobků 
KRISTÝNA RICHTER | ČSZV
◦ 13:10–13:20 Operativní zjištění TT
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 13:20–13:30 Pravděpodobná bílá místa v systému vymáhání práva
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 13:30–14:00 Diskuse – diskutovat dále přijdou:
LUCIA KIŠŠOVÁ | Úřad vlády ČR
PETR MÜLLER | Celní správa ČR
TOMÁŠ PETŘÍČEK | bývalý ministr zahraničních věcí ČR
RENÁTA ZAJÍČKOVÁ | poslankyně PSP ČR


MODERÁTOR  – JAN FARKAČ

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam