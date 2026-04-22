Think tank Racionální politiky závislostí a CEVRO Univerzita pořádají 22. dubna 2026 odborný kulatý stůl „Nelegální tabák: kde selhává systém?“, který se zaměřuje na aktuální fungování nelegálního trhu s tabákovými výrobky, jeho dopady na bezpečnost, veřejné finance i zdraví a na identifikaci slabých míst v systému regulace a vymáhání práva. Diskuse propojí pohled zákonodárců, odborníků, akademické sféry i zástupců praxe a nabídne konkrétní data i zkušenosti z terénu.
Přenos z CEVRO Univerzity můžete sledovat od 11:00.
Program:
ÚVODNÍ INFORMACE O OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ
◦ 11:00–11:05 Přivítání účastníků
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí
IVAN LANGER | CEVRO Univerzita
◦ 11:05–11:15 Úvod do bezpečnostní problematiky nelegálních trhů z hlediska zákonodárce
PAVEL ŽÁČEK | člen Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
◦ 11:15–11:25 Hodnocení trendů v nelegálním užívání tabáku v EU a ČR
MATTHEW HEIBEL | Eunoia Horizons
◦ 11:25–11:35 Tabákové výrobky s nelegálním statutem a situace na trhu v ČR
JINDŘICH VOBOŘIL | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 11:35–11:40 Situace na trhu s tabákovými výrobky v České republice
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 11:40–11:50 Ekonomické aspekty nelegálního trhu s tabákovými výrobky
ALEŠ ROD | CETA
◦ 12:00–12:10 Zdravotní aspekty nelegálních tabákových výrobků
PAVEL KUBŮ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 12:10–12:20 Bezpečnostní aspekty nelegálních tabákových výrobků
JAN PAĎOUREK | CEVRO Univerzita
◦ 12:20–13:00 PŘESTÁVKA
AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI TABÁKOVÝCH A NIKOTINOVÝCH VÝROBKŮ ČR
◦ 13:00–13:10 Konkrétní poznatky výrobců tabákových výrobků
KRISTÝNA RICHTER | ČSZV
◦ 13:10–13:20 Operativní zjištění TT
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 13:20–13:30 Pravděpodobná bílá místa v systému vymáhání práva
JAN FARKAČ | Think tank Racionální politiky závislostí
◦ 13:30–14:00 Diskuse – diskutovat dále přijdou:
LUCIA KIŠŠOVÁ | Úřad vlády ČR
PETR MÜLLER | Celní správa ČR
TOMÁŠ PETŘÍČEK | bývalý ministr zahraničních věcí ČR
RENÁTA ZAJÍČKOVÁ | poslankyně PSP ČR
MODERÁTOR – JAN FARKAČ
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist