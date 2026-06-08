Projekt Česká cesta do vesmíru pořádá v pondělí 8. června tiskovou konferenci za účasti představitelů vlády, astronautů, organizátorů, partnerů České cesty do vesmíru, zástupců Evropské kosmické agentury (ESA), kosmického průmyslu a akademie, která bude příležitostí k prezentaci zásadních kroků pokračující přípravy české mise na ISS a oznámení klíčových milníků tohoto projektu pro rok 2027.
Přenos z Planetária Praha (Planetum) můžete sledovat od 15:30.
U příležitosti pražské zastávky SpaceBuzz Tour a pokračování projektu Česká cesta do vesmíru se tiskové konference zúčastní politická reprezentace České republiky:
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Andrej Babiš – předseda vlády České republiky
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Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
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Jaromír Zůna – ministr obrany
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Robert Plaga – ministr školství a tělovýchovy
Tiskové konference se dále zúčastní:
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Aleš Svoboda – budoucí český astronaut a bojový pilot Vzdušných sil AČR
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Vladimír Remek – první československý kosmonaut
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Andrew J. Feustel – bývalý astronaut NASA
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Andreas Mogensen – dánský astronaut ESA
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Nicholas Merrick – velvyslanec USA v České republice
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Václav Kobera – ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR, MPO
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Jiří Dušek – senátor a ředitel Hvězdárny a planetária Brno
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