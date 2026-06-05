Funus. Když loni v září došlo k odtajnění „posledních úvah“ Tomáše Garrigua Masaryka, pronesených ve smrtelném zápase, rozebíralo se kde co, ale tahle zdánlivá banalita zůstala stranou. Totiž důraz, jaký první československý prezident kladl na uspořádání vlastního pohřbu.
„Češi rádi funus. Nejraději mají funus, tak ať ho mají… Funus je nade vše – mají funus a hned jak funus skončí, tak se namažou a už jsou zase šťastní,“ zaznamenal Masarykův syn Jan promluvu svého otce. Slovo funus padlo celkem sedmkrát, prolíná se celým zápisem.
Poslední služba TGM
Nebyla to žádná Masarykova ješitnost nebo sebelítost, nýbrž prozíravost. Coby politik odchovaný rakousko-uherskou monarchií zvlášť dobře věděl, jak jsou velké ceremoniály – korunovace, svatby nebo pohřby vládců – důležité pro utváření generační paměti. A právě o to šlo dvojnásob v nové republice, které nebylo v době Masarykových úvah ještě ani dvacet let.
Co se dočtete dál
- Proč Masaryk kladl takový důraz na „funus“.
- V čem masarykovskou péči o předání paměti nectíme.
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