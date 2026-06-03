Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) pořádá 3. června otevřenou diskusi ohledně přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví za přítomnosti médií s názvem „Jak to vyřešíte, pane premiére?“.
Diskusi bude moderovat Matěj Hollan (ředitel APAS) a mezi řečníky vystoupí například bývalí národní protidrogoví koordinátoři Kamil Kalina (SNN) a Josef Radimecký (APAS / White Light), Viktor Mravčík (SNN), Dagmar Krutilová (APAS / P-Centrum), Kristýna Karpíšková (Spolek Ulice Plzeň), Karel Kolitsch (ČAA) a další.
Přenos z PressCentra ČTK můžete sledovat od 10:00.
Jak víte, vláda potvrdila přesun agend, které se dotýkají lidí se závislostí, prevence, sociálních služeb, veřejného zdraví, lidských práv i fungování státu. Přesto zatím neřekla, jak zajistí, aby se tím nerozpadla meziresortní koordinace, financování služeb a ochrana lidí, kterých se změna přímo týká.
Proto se odborníci na problematiku závislostí, zástupci adiktologických služeb (APAS – Asociace poskytovatelů adiktologických služeb) a zástupci lidí se zkušeností se závislostí obracejí přímo na premiéra s otázkou: „Jak to vyřešíte, pane premiére?“.
V rámci diskuse zazní konkrétní rizika přesunu, otázky, na které vláda dosud neodpověděla, a výzva premiérovi, aby předložil jasný plán, garance a harmonogram dalšího postupu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist