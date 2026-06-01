Rizikem není tolik výše veřejného dluhu, jako spíše tempo jeho růstu, řekl v pondělí na pražské konferenci reVize Česka prezident Petr Pavel. Zvýšené zadlužení by podle něho nemělo jít do investic, které nepodpoří růst české ekonomiky. Mezi investice, které naopak budou mít velký vliv na budoucí postavení Česka, patří výdaje na obranu státu, dodal.
Česko však letos podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nejspíš nesplní závazek v Severoatlantické alianci (NATO) vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
„Jsme v pokušení stále žít na dluh, přitom se nacházíme v dekádě vysokých úrokových sazeb a nezodpovědné hospodaření nás může vyjít velice draho,“ řekl Pavel o veřejných financích.
Vyzval také k pozornosti ohledně vývoje debaty o rozvolňování rozpočtových pravidel. „Je dobré tuto debatu sledovat nejen proto, abychom se nedostali do spirály masivního zadlužování, ale také abychom dokázali posoudit návrhy na zvýšení deficitu prostřednictvím investic,“ uvedl. Ne všechny investice totiž podle něho podporují růst. V opačném případě není podle něj zadlužování automaticky špatné. Apeloval proto na podnikatele, aby sami přišli s podněty na rozumné zadlužování.
V polovině června má Senát schvalovat spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou předložila vláda ANO, SPD a Motoristů. Pomocí ní bude moct vláda navyšovat výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona či zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace. Opozice, která má na rozdíl od sněmovny v Senátu většinu, se obává toho, že to rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti.
Česko podle Pavla vyniká ve výrobě čisté technologie, nanotechnologie nebo softwaru. Do budoucna však česká ekonomika může prosperovat zejména z obranného průmyslu, řekl prezident a dodal, že nejde jenom o zbraně, ale i o technologie dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům.
Výzvou však podle něho zůstává nedostatek investic do vzdělávání, ve kterém přetrvávají výrazné regionální rozdíly v kvalitě. Česku chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků v mnoha oblastech. Jako další nedostatky, které brání rozvoji české ekonomiky, označil pomalou digitalizaci fungování státu nebo fragmentizované řízení vědy a výzkumu.
