Vláda považuje svou obranyschopnost a závazky vůči Severoatlantické alianci za důležité a prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrtečním setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze. Babišův kabinet čelí kritice za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu méně než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Babiš tvrdí, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění a budou o nich před červencovým summitem NATO v Ankaře diskutovat. "Je důležité, abychom vzájemně věděli, jaké jsou naše očekávání a naše možnosti," řekl na tiskové konferenci český premiér.
Česko je podle Marka Rutteho od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně. Připomněl, že se NATO kvůli bezpečnostní situaci ve světě loni rozhodlo zvyšovat obranné výdaje.
"Zvyšování obranných výdajů je zásadní, abychom měli síly, zdroje a schopnosti chránit naše obyvatele. Víme, a platí to pro všechny spojence, že rozhodování o rozpočtech a navyšování prostředků na obranu není jednoduché. Nakonec je však bezpečnost základem prosperity," řekl Rutte.
Pochválil pokračování muniční iniciativy. Dodal, že má skutečný dopad a vyzval spojence, aby ji nadále financovali. Letošní summit NATO v Ankaře se má zaměřit na plnění závazků, jako jsou vyšší investice do obrany a zvýšení obranné výroby, řekl.
