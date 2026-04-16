Premiér Andrej Babiš (ANO) může na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států, řekl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro týdeník Reflex. S Babišem se Pavel setká 22. či 24. dubna, uvedl. Věc dál nechce řešit přes média, téma patří mezi prezidenta a premiéra a Pavel se o něm nebude bavit s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), protože tomu to nepřísluší a ve věci je pouze vykonavatelem, dodal prezident.
„Nakonec třeba na summit opravdu pojede Andrej Babiš i já a bude to on, kdo pozici vlády představí, protože si myslí, že je schopen spojence, či dokonce (amerického prezidenta) Donalda Trumpa přesvědčit, že vládou navržený rozpočet splňuje podmínky závazků. Já si myslím, že v tom se mýlí a že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ řekl Pavel. Výdaje Česka na obranu budou letos podle Pavla pod dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), tedy závazkem vůči NATO. „Není na mně, abych premiéra vyváděl z omylu, že přístup vlády je zdůvodnitelný a schválitelný a že mu tam na to všichni kývnou. Obávám, že za současné situace to vzbudí nevoli a nepochopení, v lepším případě lhostejnost,“ doplnil prezident.
Jako vykonat potřebu uprostřed sálu na státní recepci. Forma kohabitace zvolená Petrem Macinkou je opravdu extrémní
Ke sporu o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, Babiš v pondělí řekl, že tam pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident. Bylo by to podle něj nelogické. Z přílohy vládou schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů vyplývá, že na summit by měli letět Babiš s Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Pavel by na summitu prezentoval pozici vlády, nic jiného nelze, uvedl. „I kdybych na hlavním jednání měl být já, nebudu tvrdit, že vláda neplní závazek, ale že dle stanoviska vlády jsou výdaje na obranu ‚takové a takové a zde je jejich obsah‘,“ řekl. Prezident podle něj na summitu NATO nemůže mít jiný zájem, než má vláda, tedy obranyschopnost Česka a efektivitu bezpečnosti občanů. Vítá ale, bude-li tam prezentovat pozici vlády Babiš ve formální části věnované výdajům na obranu. Při večeři hlav států se podle Pavla vede strategická debata na téma evropské a euroatlantické bezpečnosti. „V ní, troufám si říci, a snad to nezpochybní ani Andrej Babiš, jsem přece jen lépe kvalifikován a těmto otázkám se věnuji o něco déle,“ podotkl Pavel.
Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a z titulu funkce má bezpečnostní i zahraniční politiku tak či tak i ve své agendě, připomněl Pavel. „Z tohoto pohledu nevidím jediný racionální důvod, proč by vláda měla zavedenou dělbu práce premiéra a prezidenta měnit,“ zopakoval. To ale podle něj nevylučuje účast ministrů obrany a zahraničí, protože na summitu také mají své panely a legitimně tam patří. „Uvedené zvyklosti mají oporu i ve znění ústavy, podle níž navenek zastupuje zemi prezident. Proto ve věci nevidím žádný rozpor, kromě toho, který uměle vyvolává ministr zahraničí,“ doplnil.
Macinka je podle Pavla podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí. „Proto, nastane-li rozpor mezi prezidentem a ministrem zahraničí, který jsem navíc já neinicioval, měl by to primárně řešit premiér,“ uvedl prezident. Pokud Macinka dělá kroky s cílem komplikovat práci a život prezidenta v přiznané odvetě za nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem, jde podle Pavla o stav, který v této podobě nemůže dlouho fungovat. „Ptáte-li se mne, co vše řeknu premiérovi, pak se mu budu snažit říct, že i prezident má nástroje ke znepříjemnění života vládě, jež zatím nechci používat, protože je takový způsob válčení dětinský na úrovni páté obecné,“ řekl Pavel. Babiš by měl podle něj Macinkovi říct, že jeho chování komplikuje práci především vládě a znevěrohodňuje Česko v zahraničí.
