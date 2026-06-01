Kabinet se v pondělí už nebude vracet k jednání o přesunu agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod čtyři ministerstva. Rozhodnutí z minulých dvou týdnů je definitivní. Na tiskové konferenci k problematice drog to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Experti navrhovali místo převodu vznik sekce lidských práv v úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury. Premiér minulý týden slíbil návrhy posoudit, vyjádřit se měl do pondělí.
„Nebudeme to řešit. Změna je dořešená... Žádná z agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní,“ uvedl Babiš.
Vláda předminulé pondělí schválila na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Odborníci mluví o oslabení a rozbití agend. Varují před dopady.
Kabinet minulé pondělí záměr mírně upravil. Původně se mělo přesouvat asi šest desítek pracovníků odborů a oddělení. Premiér v neděli ve svém videu na sociálních sítích uvedl, že se na ministerstva přemístí 48 úředníků. Část by měla zůstat v nové kanceláři zmocněnkyně, která ve Strakově akademii vznikne. V minulých dnech Babiš několikrát zopakoval, že vládní rady se nepřemisťují, dál se budou scházet ve Strakově akademii a on jim bude předsedat. Tím je podle něj zajištěna nadresortnost.
„Nechápu, jak už to mám vysvětlit. Když byla rada, tak jsem tam byl sám. Žádný ministr tam nebyl, i když jsou členové. Už nevím, jak to mám říct,“ řekl předseda vlády. Podle něj se po přesunu agend všichni ministři začnou rad účastnit.
Minulý týden se mělo uskutečnit jednání osmi zástupců lidskoprávních rad s Babišem a Barthou. Vedoucí úřadu nakonec na setkání pozvala desítky expertů na problematiku lidských práv i závislostí. Část z nich zasedání opustila předčasně. Označili ho za frontální přednášku, šaškárnu, absurdní divadlo, frustrující, smutné či bez odborných podkladů a analýz. Zástupci lidskoprávních rad navrhovali, aby místo přesunu vznikla v úřadu vlády sekce lidských práv, kterou by řídil vrchní ředitel či ředitelka. Mohl by současně působit i jako zmocněnec pro lidská práva, jako tomu bylo v minulých letech.
Druhou variantou je přemístit jen vyřizování a vyplácení dotací na ministerstva. Třetí návrh se týká změny jednacího řádu tak, aby vládní zmocněnec či zmocněnkyně mohli předkládat návrhy zákonů, které se vážou k lidským právům. Experti na závislosti prosazují vznik samostatné agentury, kam by se protidrogová politika převedla.
Podle vládní zmocněnkyně a šéfky poslanců ANO Taťány Malé premiér na jednání minulý týden přislíbil, že návrhy posoudí. Výsledek měl sdělit do pondělí.
