Vláda se chystá vybrat nového protidrogového koordinátora. Uspořádat se má výběrové řízení. V plánu je konzultace s Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má skončit na konci června. Původně ho měla nahradit dosavadní vedoucí vládního oddělení péče o duševní zdraví Dita Protopopová. Výběrová řízení se pořádají na obsazení míst ve státní správě. Jako koordinátor tak nejspíš bude působit vrchní ředitel chystané nové sekce ministerstva zdravotnictví.
„Nový koordinátor bude vybrán. Bude na to výběrové řízení,“ uvedl Babiš. Řekl, že chce věc konzultovat s Radou vlády a experty.
Vláda předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthy rozhodla o přesunu protidrogové agendy a zázemí vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí ze Strakovy akademie na ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) minulý týden řekl, že vznikne nová sekce se dvěma odbory pro závislosti a duševní zdraví.
Novou národní koordinátorkou měla být Protopopová. Bém minulý týden serveru Novinky.cz po jednání s Barthou řekl, že se s šéfkou Úřadu vlády shodl na tom, že Protopopová agendu řídit nemůže. Problematice závislostí se dosud nevěnovala, nemá respekt expertů na protidrogovou problematiku.
Sekci na ministerstvech řídí vrchní ředitel. Pozice je ve státní službě. Vypisuje se na něj výběrové řízení. Koordinátora dřív jmenovala vláda, naposledy ho jmenoval premiér.
Experti na problematiku závislostí přesun pod ministerstvo zdravotnictví kritizují. Obávají se ochromení českého protidrogového systému, omezení péče, šíření nových drog, černého trhu či infekcí. Navrhují místo přemístění vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury. Prosazuje to i Bém. Varuje před prohibicí. Na omezení naopak tlačí šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
„My samozřejmě jsme dospěli k závěru, že ta liberálnější drogová politika se nám nelíbí,“ uvedl v neděli ve svém videu na sociálních sítích premiér. Na tiskové konferenci přiznal, že jeho postoj ovlivnil Frydrych. Podle premiéra je pro něj tento policista důvěryhodnější než dosavadní koordinátor. „Bém má úplně jiný názor na politiku závislostí, proto ta změna (na postu koordinátora),“ uvedl Babiš.
Bém se problematice závislostí věnuje přes 30 let, patří k největším českým expertům. Prosazuje ne liberální, ale vyvážený přístup s přísnou regulací. Babiš ho do funkce jmenoval v polovině ledna.
Chystá se lex kratom
Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech od 21 let, ne od 18 let. V pondělí to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví je podle něj jen administrativní krok. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kabinet plánuje zavést na kratom přiměřenou spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty
Vláda předminulé pondělí schválila přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Odborníci mluví o oslabení a rozbití agend. Navrhují vznik Národní agentury pro závislosti podle vzoru Národní sportovní agentury.
„Připravujeme nový adiktologický zákon,“ uvedl bez dalších podrobností Babiš.
Předložení adiktologického zákona navrhuje jako jeden ze tří zásadních kroků i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Podle něj je norma hotová a problematiku závislostí řeší uceleně. Adiktologové poukazují na to, že zákon vznikl už za předminulého volebního období za tehdejší Babišovy vlády, nynější kabinet ji tedy může využít. Bém už dřív jako první krok zmínil vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury. Měla by na starosti protidrogovou politiku. Umožnila by přesun agendy z Úřadu vlády. Vytvořit by se měl pak i fond prevence, do kterého by plynula část výnosu z prodeje tabákových výrobků a alkoholu. Využily by se na úhradu škod, které tyto látky způsobují, uvedl Bém.
Kratom a jeho extrakt patří zatím mezi jediné psychomodulační látky s nižšími riziky, které je možné v Česku za přísných podmínek prodávat dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Licenci má asi 170 obchodů.
Podle Schillerové „lex kratom“ předloží společně ministerstva zdravotnictví a financí. Podle záměru by se měl věk, kdy bude možné látku v licencovaných obchodech koupit, posunout z 18 na 21 let. Zvýšit by se měla DPH. Kabinet zvažuje nastavení spotřební daně u kratomu, a to v přiměřené výši, řekla Schillerová.
Zátah proti nelegálnímu CBD a kratomu
Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí (CBD) a kratomu zajistila policie téměř 86 000 produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než 11 000 produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely tři provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci k výsledkům akce Korund to v pondělí řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Při akci také policie podle Metnara zajistila výrobky ze 63 prodejních automatů. „Právě tyto automaty a internetový prodej představují jedno z největších rizik. Nebezpečné produkty jsou snadno dostupné dětem, mladistvým, tedy skupině, kterou musíme ochránit,“ řekl Metnar. Do konce července by podle něj vláda mohla dostat návrh zákona, který má posílit možnosti státu při kontrole trhu a omezení dostupnosti zmíněných látek pro děti a mladistvé.
Akce podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha cílila na produkty z CBD prodávané v automatech, na internetu i v kamenných prodejnách, které jsou podle něj často obohacovány polosyntetickými nebo plně syntetickými kanabionidy a také na nelegálně prodávaný kratom. V současné době je prodej kratomu, látky se stimulačními či uklidňujícími účinky, povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Cílem akce je podle ředitele centrály snížení nabídky produktů s těmito látkami.
Podle Frydrycha policie po kontrolách zahájila úkony trestního řízení u 87 případů, ve 112 případech podle něj policisté prověřují skutečnost, že konkrétní osoba spáchala trestný čin. Další řízení podle něj vedou celní správa, hygienické stanice či potravinářská nebo obchodní inspekce.
