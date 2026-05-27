Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.
Jen z jedné rady 53 rezignací. Babiš pod tlakem ustupuje a dál šachuje s důležitými agendami
O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. S odbory a odděleními by se od července mělo z úřadu vlády přemístit na čtyři ministerstva i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
"To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné. Všechny skupiny - lidskoprávní, za duševní zdraví, za romskou menšinu - byly přesvědčeny, že jdou na jednání v úzkém počtu. Byly připraveny na to, že se budeme bavit. Dostali jsme frontální přednášku, která by nám měla vysvětlit, že je to (přesuny) vlastně super nápad," řekla ředitelka odborného centra Think tanku Racionální politiky závislostí (TTRPZ) Jana Michailidu. Ze Strakovy akademie odešla jako první po 45 minutách.
Jednání s několika zástupkyněmi a zástupci lidskoprávních rad se měli původně účastnit Babiš a Bartha. Nakonec na setkání byla také čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít. Na pódiu seděly i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a šéfka poslanců ANO Taťána Malá a pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Nechyběla vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopová, která se má od července stát koordinátorkou pro duševní zdraví a protidrogovou politiku. Nahradit má protidrogového koordinátora Pavla Béma. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací a vládních rad a výborů.
Babišova pravá ruka úřaduje. Popisujeme, jak vypadala schůzka, kde obhajovala rušení klíčových agend
S postupujícím časem odcházejících přibývalo. Jednání popsali jako frustrující, smutné, nedůstojné, šaškárnu, absurdní divadlo či destrukci demokratického nastavení státu. Stěžovali si na to, že odpovědi na své otázky nedostali. Žádali analýzu dopadů.
