Tomio Okamura stojí v čele SPD nepřetržitě 10 let a 9 měsíců. Většinu času strávil ve sněmovně se svým hnutím v opozici. To se změnilo v listopadu 2025, kdy dovedl SPD do vlády s hnutím ANO a Motoristy sobě a stal se třetím nejvyšším ústavním činitelem – šéfem Poslanecké sněmovny. Dosáhl tak na svůj politický vrchol, ale paradoxně zároveň čelí největšímu tlaku. Hnutí totiž ztrácí voliče a rány dostává i od premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvnitř se tak už řeší otázka, která doposud nebyla myslitelná – kdo Okamuru nahradí. A ve hře je podle informací HN několik variant.
„Myslí si, že je ve vládě. Není. Stále si to plete,“ ztrapnil Babiš minulý týden veřejně Okamuru. Vyhrocená situace se pak řešila a podle přítomných i hasila na koaliční radě. A nebyl to první výpad Babiše proti SPD. Přes nevoli ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) si prosadil i svého kandidáta na náčelníka generálního štábu. Že má SPD v kabinetu slabou pozici, začíná vadit nejenom straníkům, ale i jejich voličům.
Co se dočtete dál
- Jaká je situace uvnitř hnutí SPD.
- Kdo by mohl nahradit Tomia Okamuru. Ve hře je podle informací HN několik variant.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.