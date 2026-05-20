Česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu (IPI) apelovala na předsedu sněmovny a SPD Tomia Okamuru, aby vyzval šéfa strany PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřicha Rajchla k omluvě za útoky na novináře. V otevřeném dopisu, který má ČTK k dispozici, IPI také Okamuru žádá, aby Rajchl od svých útoků ustoupil. Jejich intenzita a forma podle institutu daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři. Okamurovo vyjádření ČTK shání.
CZ IPI v dopisu uvádí, že reaguje na nevybíravé Rajchlovy útoky na novináře z poslední doby. „Zejména na paní Zuzanu Černou z projektu PastVina, paní Sašu Uhlovou z deníku Alarm a pana Jana Stránského ze Seznam Zpráv. Jsme přesvědčeni, že intenzita a forma těchto útoků daleko přesahují běžnou míru vzájemné kritiky mezi politiky a novináři,“ uvedla mezinárodní novinářská organizace.
Autoři dopisu varují, že Rajchlovo jednání může mít velmi nebezpečné důsledky. „V reakci na útoky pana poslance se množí na jeho profilech na sociálních sítích desítky až stovky komentářů od jeho příznivců, v nichž zaznívají mimořádně urážlivé a obscénní výroky, a dokonce i mnohé výhrůžky smrtí na adresu zmíněných novinářů,“ upozornili.
Organizace připomíná, že novináři mají mít podle evropské legislativy možnost vykonávat svou činnost efektivně a beze strachu. Nezávislou, profesionální a odpovědnou žurnalistiku je podle CZ IPI jako klíčový pilíř demokracie potřeba chránit před útoky nejvyšších státních představitelů, kteří určují tón veřejné debaty a mají vliv na veřejné mínění. Okamura by měl podle otevřeného dopisu veřejně vyzvat Rajchla, aby od svých útoků ustoupil a novinářům se omluvil.
CZ IPI se proti Rajchlovým vystoupením ohradila i v lednu, kritizovala tehdy jeho slovní útok na redaktora Deníku N Jiřího Labance. Rajchl tehdy reagoval vyjádřením, že žurnalisté nejsou „nedotknutelní polobohové“. „Až vy smažete všechny ty lži, co jste o mně napsali, tak já rád smažu svůj komentář o Jiřím Labancovi. Do té doby vám budu oplácet stejnou mincí – jen s tím rozdílem, že se nebudu uchylovat k fabulacím a výmyslům, jako to děláte vy,“ uvedl na Facebooku.
