Byla to první sportovní událost, kterou sledovala celá republika. Od malých kluků až po staré babičky. Řeč ale není o olympijském hokejovém finále v Naganu, nýbrž o finále fotbalového mistrovství světa v Římě roku 1934. „Z té doby existují úžasné fotky, kde na ulicích stojí velmi pestrá sociální, genderová i věková paleta posluchačů a napjatě poslouchají z amplionu v přímém přenosu rozhlasovou reportáž z finálového zápasu,“ říká historik Martin Pelc, který se zabývá dějinami fotbalu v českých zemích od jeho prvopočátků až do konce první republiky v roce 1939. Povídali jsme si o tom, jak se z fotbalu jakožto záliby vyšších vrstev stal postupně celospolečenský fenomén, probrali jsme, jak fungovala meziválečná fotbalová ekonomika a jestli bylo možné se kopáním do míče uživit. A řeč přišla i na prvorepublikové fotbalové chuligány.
Co se dočtete dál
- Jak se fandilo na fotbale v jeho prvopočátcích v českých zemích.
- Kolik vydělávali prvorepublikoví fotbalisté.
- Za kolik bylo možné před druhou světovou válkou pořídit vstupenku na fotbalové utání.
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