Dlouholetý autor Hospodářských novin, šéf komentářové rubriky a zástupce šéfredaktora Petr Honzejk získal Cenu Karla Havlíčka Borovského. Prestižní ocenění udělované Nadací Open Society Fund a Nadací českého literárního fondu v rámci Novinářských cen převzal z rukou Tomáše Němečka. Ten stejnou cenu získal v roce 2012. Nejúspěšnější byli novináři ze Seznam Zpráv, kteří si odnesli čtyři ocenění.
„Petru Honzejkovi gratuluji a těší mě, že je v dresu Hospodářských novin již přesně dvacet let a každý den nachází neotřelý pohled pro své komentáře a velké texty. Zároveň Petr vládne brilantní psanou češtinou,“ uvedl šéfredaktor HN Jaroslav Mašek.
„Upřímně děkuju všem, že to se mnou vydrželi, což věru nebylo a není snadné a zároveň konstatuji, že je to jasný důkaz novinářské svobody a tolerance, kterou mají Hospodářky v genetické výbavě a dál ji rozvíjejí,“ reagoval na ocenění Honzejk s úsměvem.
A také připomněl myšlenku muže, po němž je cena pojmenována: „Karel Havlíček Borovský v roce 1850 napsal: „V časech jako jsou dnešní, pozoruje se každé hnutí vlády mnohem pozorněji než jindy, což se přirozeně vykládá tím, že vláda odstranivši všechny ostatní přirozené síly státní sama jen činnost sobě ponechala a na dějišti sama stojí, učinivši z veškerého lidu jenom diváky.“
„Myslím, že jádrem současné novinařiny by měla být snaha, abychom se do tohoto stavu opět nedostali: snaha vládu kontrolovat a kritizovat tak, aby se jí nepovedlo marginalizovat nebo rovnou demontovat instituce, které jí brání v mocenské expanzi. To proto, abychom se nakonec opět neproměnili ze suverénních a sebevědomých občanů v pouhé diváky mocenského spektáklu, který by se nám věru nemusel líbit,“ doplnil Honzejk.
Dříve v této ceně uspěli v dresu Hospodářských novin autoři jako byla Sabina Slonková, David Klimeš nebo naposledy Ondřej Houska, který kromě textů pro zahraniční rubriku HN připravuje také úspěšný podcast Bruselský diktát.
Do 16. ročníku Novinářské ceny nominovala veřejnost a zástupci novinářské obce celkem 640 příspěvků ze 70 různých médií. Ocenění se udělovala celkem ve 13 kategoriích.
Novinářskou křepelku, určenou mladým novinářům do 33 let, si odnesl Matěj Skalický z Českého rozhlasu. Cenu Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství má Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv, která je podle poroty dlouholetým novinářským vzorem.
