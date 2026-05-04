Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
Až skončí Babišovi mandát, od podání dotace na Čapí hnízdo uplyne dvacet let. Co to udělá s trestem?
V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jeho stíhání je však přerušené, protože ho sněmovna nevydala ke stíhání. O jeho vině tak městský soud v pondělí rozhodovat nemohl.
